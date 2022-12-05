Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:48, 5 декабря 2022Культура

Адвокат предположил возможное наказание для подравшегося с гостем бара Лепса

Адвокат Добровинский заявил, что за драку Григорию Лепсу ничего не грозит

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Адвокат Александр Добровинский предположил, какое наказание может ожидать народный артист России Григорий Лепс за драку в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Газета.Ru».

Юрист заявил, что исполнителю ничего не грозит. «На мой взгляд, Григорию Лепсу ничего не грозит. Если в деле и фигурирует слово "нос", то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чем-то переживать», — выразил свое мнение Добровинский.

О драке Лепса с гостем бара в Санкт-Петербурге стало известно 4 декабря. Охранник музыканта ударил мужчину, после чего в драку ввязался и сам артист.

Адвокат посетителя бара заявил, что в заведении Лепс потребовал у его клиента, чтобы тот сыграл с ним в нарды на крупную сумму денег. Получив отказ, музыкант якобы ударил мужчину кулаком в лицо, после чего они отправились выяснять отношения на улице. Отмечалось, что гостю заведения диагностировали перелом носа со смещением. Он обратился в полицию.

Ранее охранник бара Петербурга попал под следствие по делу о драке с участием Лепса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
США лишили Украину возможности использовать HIMARS для ударов по России
В США раскрыли масштаб поддержки России в мире
Новую процедуру в салоне красоты сравнили в сети с заболеванием кожи
Названы причины протестов в Монголии
Заключение экоактивистки в тюрьму описали фразой «приятно смотреть»
Россиянин решил прекратить ссору с сожительницей и убил ее ножом
В Госдуме ответили на идею депутата делать из бродячих псов камикадзе для СВО
Кара Делевинь пристыдила мужчин за неумение довести женщин до оргазма
Корабли с «Калибрами» вышли в море для отработки морского боя
Доктор Долгов объяснил смысл термина «петля абьюза»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.