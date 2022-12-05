Изменившая мужу женщина назвала способ сохранить отношения после неверности

Полгода изменявшая супругу женщина назвала способ сохранить отношения после измены

Полгода изменявшая супругу жительница Калифорнии рассказала, как ей удалось сохранить и улучшить отношения после измены. Она назвала способы пережить неверность в материале для New York Post.

43-летняя Рис Дэвис утверждает, что измена — это нездоровый способ справиться с жизненными трудностями и последствие недосказанности между партнерами. Такой вывод женщина сделала из личного опыта: в течение полугода она изменяла супругу, с которым на тот момент находилась в браке почти 20 лет. Отношения Дэвис на стороне закончились после того, как они с мужем открыто поговорили о проблемах в отношениях.

По ее словам, она также осознала, что измена вызывает зависимость, поскольку обычно отношения с партнером на стороне не обременены бытом, чувства ярче, все кажется новым и захватывающим, и от этого еще более привлекательным. Впоследствии Дэвис начала выступать в роли консультанта для пар, переживших измену. Она консультирует как изменников, так и тех, кому изменили.

В первую очередь Дэвис рекомендует вспомнить, почему человек начал встречаться со своими партнером. «Люди могут забыть, что создали пару по любви. Именно она была причиной того, что вы стали с кем-то встречаться», — напомнила женщина. Тем, кому изменили, она порекомендовала бережно отнестись к своей самооценке и не винить себя в неверности избранника.

«Интрижки пробуждают в нас самое худшее, поэтому нужно разобраться, кем мы были раньше, до измены. Затем необходимо сформулировать свой новый желаемый образ», — объяснила Рис. Она призвала людей не идеализировать измену и помнить, что в отношениях на стороне есть плюсы и минусы, которые необходимо тщательно взвесить.

Еще одна рекомендация Дэвис — быть честным с собой. Она напомнила о важности открытого диалога с партнером о желаниях и ожиданиях от отношений.

Ранее сообщалось, что частный детектив из Великобритании Али Харрис перечислила наиболее часто встречающиеся признаки измены партнера. Харрис считает, что изменник может внезапно начать особенно заботиться о своей внешности: купить новую одежду, сменить парфюм и сделать новую прическу.

