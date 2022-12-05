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08:44, 5 декабря 2022Силовые структуры

Двое россиян распылили газ в лицо хозяйки квартиры и ограбили ее

В Новосибирске полиция задержала подозреваемых, ограбивших женщину у нее дома

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Новосибирске полицейские задержали троих местных жителей, которые подозреваются в нападении на женщину и ограблении ее квартиры. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе рассказали в пресс-службе регионального управления ГУ МВД.

Троих мужчин в возрасте от 23 до 29 лет подозревают в преступлении по статье 162 («Разбой») УК РФ. Двое из них ранее привлекались к ответственности.

23 ноября в полицию обратилась 31-летняя женщина с заявлением о нападении. Она сообщила, что в интернете познакомилась с мужчиной и договорилась о встрече. Однако, когда открыла дверь гостю, в лицо ей с порога брызнули из газового баллончика. Двое мужчин зашли в дом и похитили телефоны и деньги. Третий преступник ждал подельников в машине. Сумма ущерба составила более ста тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье грабитель изнасиловал 23-летнюю девушку в ванне и вынес технику из ее дома.

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Илона Палей
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