Двое россиян распылили газ в лицо хозяйки квартиры и ограбили ее

В Новосибирске полиция задержала подозреваемых, ограбивших женщину у нее дома

В Новосибирске полицейские задержали троих местных жителей, которые подозреваются в нападении на женщину и ограблении ее квартиры. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе рассказали в пресс-службе регионального управления ГУ МВД.

Троих мужчин в возрасте от 23 до 29 лет подозревают в преступлении по статье 162 («Разбой») УК РФ. Двое из них ранее привлекались к ответственности.

23 ноября в полицию обратилась 31-летняя женщина с заявлением о нападении. Она сообщила, что в интернете познакомилась с мужчиной и договорилась о встрече. Однако, когда открыла дверь гостю, в лицо ей с порога брызнули из газового баллончика. Двое мужчин зашли в дом и похитили телефоны и деньги. Третий преступник ждал подельников в машине. Сумма ущерба составила более ста тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье грабитель изнасиловал 23-летнюю девушку в ванне и вынес технику из ее дома.

