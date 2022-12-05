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04:00, 5 декабря 2022Ценности

Полная блогерша оголилась на камеру назло менеджерам модельных агентств

Полная блогерша Кайла Зулик показала оголенный живот назло модельным агентствам

Фото: @kaylazulik

Полная блогерша Кайла Зулик показала оголенное тело на камеру назло менеджерам модельных агентств. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, по словам пользовательницы сети, чей блог насчитывает 330,9 тысячи подписчиков, ее фигура далека от модельных пропорций. «Когда среди манекенщиц ищут "идеальное тело" с плоским животом и большой попой, а у меня, напротив, большой живот и плоская попа», — иронизировала она в описании ролика.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала перед зрителями в расстегнутых джинсах и бюстгальтере телесного цвета. При этом в ролике видно, что Зулик полностью обнажила крупный обвисший живот с жировыми складками. «Я рада, что полные тоже получают свою порцию внимания. Нет такой модели больших размеров, которая была бы похожа на меня», — объяснила она в описании видео.

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Подписчики поддержали блогершу в комментариях. «Ты одна из самых великолепных девушек, которых я знаю, и была бы отличной моделью! Продолжай стоять на своем!», «У меня такой же тип телосложения, и я чувствую себя некомфортно. А ты очень красивая!», « У большинства плюс-сайз-моделей фигура типа "песочные часы", но таких форм добиться сложно», — поддержали они.

В ноябре блогерша Кристин (фамилия неизвестна) повторила откровенный наряд американской бизнесвумен и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Ролик набрал более 850 тысяч лайков. Зрители оценили внешность блогерши, отметив, что данный образ подходит ей больше, чем Кардашьян.

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Екатерина Ештокина
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