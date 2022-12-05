Полная блогерша оголилась на камеру назло менеджерам модельных агентств

Полная блогерша Кайла Зулик показала оголенный живот назло модельным агентствам

Полная блогерша Кайла Зулик показала оголенное тело на камеру назло менеджерам модельных агентств. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, по словам пользовательницы сети, чей блог насчитывает 330,9 тысячи подписчиков, ее фигура далека от модельных пропорций. «Когда среди манекенщиц ищут "идеальное тело" с плоским животом и большой попой, а у меня, напротив, большой живот и плоская попа», — иронизировала она в описании ролика.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала перед зрителями в расстегнутых джинсах и бюстгальтере телесного цвета. При этом в ролике видно, что Зулик полностью обнажила крупный обвисший живот с жировыми складками. «Я рада, что полные тоже получают свою порцию внимания. Нет такой модели больших размеров, которая была бы похожа на меня», — объяснила она в описании видео.

Подписчики поддержали блогершу в комментариях. «Ты одна из самых великолепных девушек, которых я знаю, и была бы отличной моделью! Продолжай стоять на своем!», «У меня такой же тип телосложения, и я чувствую себя некомфортно. А ты очень красивая!», « У большинства плюс-сайз-моделей фигура типа "песочные часы", но таких форм добиться сложно», — поддержали они.

В ноябре блогерша Кристин (фамилия неизвестна) повторила откровенный наряд американской бизнесвумен и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Ролик набрал более 850 тысяч лайков. Зрители оценили внешность блогерши, отметив, что данный образ подходит ей больше, чем Кардашьян.