Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России в декабре

Сервис по поиску вакансий «Работа.ру» назвал самые выгодные предложения на российском рынке труда в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса.

Одна из вакансий с самой высокой зарплатой — должность детского стоматолога в частной клинике в Москве. В месяц там предлагают 300 тысяч рублей. «Среди обязанностей сотрудника — терапевтический и хирургический прием, составление плана лечения и работа со смежными специалистами», — говорится в исследовании. От соискателя требуется высшее медицинское образование, опыт работы, а также доброжелательность и любовь к своему делу.

Помимо этого, в декабрьский топ попала должность сборщика корпусов металлических судов в Санкт-Петербурге. В месяц там предлагают 210 тысяч рублей. Соискатель должен будет заниматься сборкой судов в соответствии с чертежами. В Сочи ищут ведущего data-аналитика, ему готовы платить от 200 тысяч рублей. Немного меньше, 180 тысяч рублей в месяц, предлагают специалисту по IT в Нижнем Новгороде.

Ранее FinExpertiza назвала самых высокооплачиваемых специалистов России. Самые высокие средние зарплаты в России оказались у нефтяников и газовиков. До вычета подоходного налога они достигают 175 тысяч рублей в месяц.

На втором и третьем местах рейтинга — менеджеры и консультанты по вопросам управления (155 тысяч рублей) и сотрудники авиаотрасли (154 тысячи). Доходы работников общепита — 32,5 тысячи рублей.