Катарский канал Al Jazeera подал иск против Израиля по делу о гибели журналистки Абу Акле

Катарский телеканал Al Jazeera подал иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля по делу о гибели своей журналистки Ширин Абу Акле. Об этом сообщается на сайте медиахолдинга Al Jazeera Media Network, владеющего каналом.

«Сегодня Al Jazeera Media Network передает дело об убийстве своей коллеги Ширин Абу Акле израильскими оккупационными силами в Международный уголовный суд в Гааге», — говорится в сообщении. В заявлении отмечается, что юристы Al Jazeera провели детальное расследование и обнаружили новые доказательства преступления, основанные на нескольких свидетельствах очевидцев, изучении многочисленных видеоматериалов и данных судебной экспертизы.

В документе утверждается, что свидетельства очевидцев и видеоматериалы ясно показывают, что израильская сторона намеренно обстреляла журналистку и ее коллег, так как вокруг них не было других целей.

Ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил об отказе страны от сотрудничества с США в расследовании гибели журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле.

В июне следователи ООН установили вину полиции Израиля в гибели журналистки. Отмечалось, что, согласно собранным сведениям, смертельные выстрелы произвели израильские силы безопасности.

О смерти Ширин Абу Акле стало известно 11 мая. Она получила смертельное ранение в голову, когда освещала операцию израильской армии в лагере беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан.