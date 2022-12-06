Кокорин рассказал о преимуществах Москвы перед Кипром

Кокорин рассказал, что на Кипре ему не хватает открытых ночью ресторанов и кино на русском

Российский нападающий «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин рассказал о двух преимуществах жизни в Москве перед нахождением на Кипре. Об этом сообщает Sport24.

«Можно поесть в ресторанах после 22:30. И кинотеатры. Я не знаю, что там показывают», — заявил Кокорин. Футболист добавил, что неплохо владеет английским, но не получает такого удовольствия от просмотров фильмов на этом языке, как на русском.

Кокорин в нынешнем сезоне забил четыре мяча в девяти играх чемпионата Кипра. «Арис» после 13 туров с 29 очками находится на третьем месте в турнирной таблице.

31 августа было объявлено, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не назывался. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.