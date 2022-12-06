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22:06, 6 декабря 2022Мир

МИД заявил о готовности вернуться к диалогу с Западом по гарантиям безопасности

Рябков заявил о готовности России вернуться к диалогу с Западом по гарантиям безопасности
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что о готовности Москва вернуться к диалогу по гарантиям безопасности при наличии такого желания у Запада. Об этом пишет РИА Новости.

«Но, как и в ситуации с диалогом по стратстабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим», — сказал он.

Дипломат добавил, что за дальнейшим расширением НАТО последует компенсирующий ответ со стороны России, так как «на любое действие следует противодействие». «Нужно ли это странам, которые стремятся вступить в НАТО, зачем им это — это их, в конечном счете, вопрос. Но мы будем для себя делать выводы, как делали до сих пор», — отметил он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины и лишь потом для России. Таким образом, считает Боррель, выход из конфликта вокруг Киева будет осуществляться в соответствии с нормами международного права. «Что касается России, то об этом мы поговорим позже», — добавил он.

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Марина Совина
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