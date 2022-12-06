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10:01, 6 декабря 2022Мир

В ЕС признали схожую позицию с США по Китаю из-за партнерства Пекина с Москвой

Axios: в ЕС заявили о схожей позиции с США по Китаю из-за партнерства Пекина с Москвой

Фото: Aly Song / Reuters

На данный момент позиции Европейского союза (ЕС) и США в отношении Китая сходятся, в том числе на фоне растущего партнерства Пекина и Москвы. Это признал генеральный секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Стефано Саннино, его слова передает Axios.

По словам европейского чиновника, «новая дружба» КНР с российской стороной, которая расширилась после начала спецоперации на Украине, стала сближающим фактором для Вашингтона и Брюсселя. «Перед нами другой мир по сравнению с тем, что было год назад. У нас нет всех элементов нового уравнения, но, безусловно, это то, что некоторым образом меняет ландшафт», — высказался он.

Саннино также добавил, что ЕС годами уделял большое внимание отношениям с Китаем и поддерживал равные условия для европейских компаний. Он отметил, что сейчас ситуация меняется из-за напористости китайских лидеров, которые намерены изменить мировой порядок в соответствии со своими интересами.

Ранее бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси заявил, что политика западноевропейских союзников Соединенных Штатов в отношении украинского конфликта и сдерживания Китая противоречит интересам Вашингтона. По его мнению, страны Западной Европы во многом способствовали эскалации на Украине, а также желают более тесного сотрудничества с Китаем, как раз когда его мощь достигает пика.

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Виктория Кондратьева
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