Global Times: вмешательство США в конфликт на Украине показывает необходимость их разгрома

Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине свидетельствует о необходимости разрушения американской гегемонии. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

Соединенные Штаты постоянно призывают Европу выступать против России в рамках конфликта на Украине, при этом намеренно провоцируя конкуренцию, направленную на ухудшение европейской экономики, говорится в публикации. Вследствие этого доверие к Вашингтону со стороны его союзников и международного сообщества продолжает снижаться, пишет газета.

«Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости», — резюмирует Global Times.

Соединенные Штаты обвинили в создании мирового хаоса

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь обвинил США в неизбирательном применении силы и использовании дипломатии принуждения. Он подчеркнул, что Вашингтон применяет политическую, экономическую и технологическую изоляцию ради достижения своих целей.

Именно США создают хаос во всем мире путем неизбирательного применения силы Чжао Лицзянь Официальный представитель МИД КНР

Дипломат также упрекнул США в распространении дезинформации, приведя в пример использование правительством страны стирального порошка и «Белых касок» для того, что развязать войны в Ираке и Сирии. Чжао обратился к Вашингтону с призывом остановить нападки на КНР и начать предпринимать шаги к сосуществованию двух государств в качестве крупных держав.

Красная линия США и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что красной линией в отношениях Китая и Соединенных Штатов служит тайваньский вопрос. По его словам, именно это является основой политического фундамента отношений двух государств. Си Цзиньпин подчеркнул, что «независимость Тайваня» не совместима с миром. Китайский лидер напомнил об обещании американских властей не использовать Тайвань в качестве «инструмента для получения конкурентного преимущества и сдерживания Китая».

Американский генерал Клинтон Хайнот на конференции Атлантического совета (The Atlantic Council) предупредил Китай о готовности США атаковать его логистические каналы в случае начала «агрессивных» действий против Тайваня. Он выразил надежду, что Пекин как «потенциальный противник» обдумает данное предупреждение.