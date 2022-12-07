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08:10, 7 декабря 2022Экономика

Российским нефтяникам придется платить за дорогой бензин

«Ъ»: нефтяникам в декабре придется заплатить в бюджет за слишком дорогой бензин

Фото: РИА Новости

В начале декабря впервые с 2020 года бензиновый демпфер в России стал отрицательным, в соответствии с экспортными котировками он составил минус 1,43 тысячи рублей за тонну. Если к концу года значения сохранятся, то российским нефтяникам придется заплатить около шести миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет «Коммерсантъ».

Демпферный механизм действует с 2019 года. Его задача — сглаживать колебания стоимости бензина на внутреннем рынке. Если экспортная цена высока, то правительство компенсирует нефтяным компаниям убытки от продажи топлива внутри страны, если наоборот, бензин в стране слишком дорог, то они платят в бюджет разницу между ценами.

Демпфер по дизельному топливу пока положительный, в первые дни месяца он достигал 14,5 тысячи рублей. Таким образом, бюджет получит средства за бензин, но компенсация за дешевое дизельное топливо окажется на 60 миллиардов рублей больше.

С сентября выплаты нефтяным компаниям ведутся с учетом скидки, с которой на мировой рынок продается российский экспортный сорт Urals. Этот показатель на фоне вступления в силу западных санкций на российскую нефть в последнее время достигает 26,5-31,5 доллара за баррель по сравнению с сортом Brent.

При этом цена на Brent также стабильно падает — во вторник, 6 декабря, она опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с января. Динамика фиксируется в связи с падением спроса, а также реализации главных угроз, что снизило спекулятивное давление.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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