Ремейк GTA появится в Steam

GameRant: Grand Theft Auto: The Trilogy появится в магазинах Steam и Epic

Rockstar намерена выпустить ремейк классических игр GTA в магазинах Steam и Epic. Об этом сообщает издание GameRant.

Журналисты обнаружили упоминание Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в базе Steam. Также упоминание сборника игр обнаружили в лаунчере Rockstar Games Launcher. В коде сервиса появились упоминания gta3unreal, gtavsunreal, gtasaunreal, steamapps и epicapps. Ранее оригинальные игры, на основе которых был создан сборник The Trilogy, пропали из Steam и Epic.

По словам авторов, это хорошая новость для геймеров. При этом ранее тайтл был доступен на компьютерах Windows, но только через лаунчер Rockstar Games. Также инсайдеры предположили, что мобильная версия Grand Theft Auto: The Trilogy должна выйти до конца 2023 года.

Журналисты отметили, что из-за проблем запуск сборника игр оказался провальным, однако Rockstar удалось продать около 14 миллионов копий Grand Theft Auto: The Trilogy. «Это говорит о том, что компания по-прежнему видит в продукте большой потенциал», — подчеркнули авторы.

В конце октября студия Rockstar выпустила патч для сборника ремастеров GTA. Патч оказался первым для серии провальных игр за последние семь месяцев и вышел для ПК и консолей. Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy состоялся 11 ноября 2021 года.