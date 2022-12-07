Глава МОК рассказал о позиции Макрона по допуску стран к ОИ-2024 в Париже

Глава МОК Бах заявил, что Макрон хочет допустить все страны к участию в ОИ-2024 в Париже

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о позиции президента Франции Эммануэля Макрона по поводу допуска стран к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам функционера, французский лидер не хочет политизировать спорт. «Он подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них», — заявил Бах.

Ранее 7 декабря глава МОК сделал новое заявление по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. По его словам, санкции должны оставаться в силе.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.