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10:28, 7 декабря 2022Мир

Парламент Монголии намерен раскрыть список виновных в хищениях угля

Mass: Парламент Монголии раскроет список причастных к хищениям угля должностных лиц

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Парламент Монголии намерен провести открытые заседания по вопросам хищения угля и раскрыть список виновных должностных лиц для проведения публичного судебного процесса. Об этом заявил председатель монгольского великого хурала Гомбожавын Занданшатар, сообщает телеканал Mass.

«Великий Хурал проведет открытые слушания по делу о хищении угля. На открытых слушаниях имена должностных лиц, связанных с данным делом, будут раскрыты общественности. Члены парламента являются посланниками народа, и любой, кто причастен к хищению народного богатства, должен понести наказание в соответствии с законом», — заявил он.

Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух призвал разобраться с причиной массовых протестов и прозрачно информировать народ о процессе разбирательства по делу о хищении угля.

5 декабря в столице Монголии Улан-Баторе началась массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Протестующие требовали назвать имена и наказать чиновников-коррупционеров, укравших уголь на 12 миллиардов долларов. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86 процентов всего экспорта страны.

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Дмитрий Сотак
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