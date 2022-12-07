«Новые люди» допустили выдвижение Кудрина от партии в президенты

«Новые люди» допустили выдвижение Алексея Кудрина от партии в президенты

Партия «Новые люди» допускает поддержку выдвижения бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина в кандидаты на пост президента России. Об этом заявил лидер политического объединения Алексей Нечаев, сообщает в среду, 7 декабря, РИА Новости.

«Кудрина уважаем как политика и единомышленника. Обязательно пригласим на наш съезд... Конфигурацию президентских [выборов] будем рассматривать ближе к делу. Пока не исключаем никаких вариантов», — рассказал он.

В то же время политик отметил, что старт президентской кампании будет дан только через год и еще преждевременно что-либо планировать. По его словам, в настоящее время партия сконцентрирована на подготовке к выборам 2023 года, в частности к выборам мэра Москвы.

Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября. Незадолго до этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в ближайшее время Кудрин может перейти на работу в «Яндекс». Позже он сам подтвердил это.