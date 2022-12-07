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12:29, 7 декабря 2022Спорт

Названо условие участия российских спортсменов в Олимпийских играх

Депутат Журова: Россия может вернуться на Олимпийские игры с флагом и гимном после СВО
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия вернется на Олимпийские игры с флагом и гимном только после окончания специальной военной операции (СВО) и подписания мирного соглашения, где будут четко прописаны все достигнутые договоренности, которые не вызовут вопросов в международном сообществе. В противном случае России придется искать и создавать свою альтернативу Олимпиады. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Пока не достигнут мир, главное, чтоб не было такого плохого прецедента, как предоставление спортсменам разрешения на участие в Олимпийских играх в обмен на подписание отречения от правительства, страны и осуждения СВО, — сказала Журова. — Это совершенно неприемлемая форма, ставящая спортсменом в жуткое положение, уже практикуется рядом федераций».

Международный олимпийский комитет, по словам политика, всегда хорошо относился к участникам из России, демонстрировавшим высокие уровни и качественную подготовку. Но, если вопрос об участии страны в Олимпиаде будет решаться в обозримом будущем, члены комитета вынуждены будут проголосовать против такого решения.

Члены МОК, может, и хотели бы проголосовать за, но это ведь обычные люди, которые живут в своих странах. Как президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка может сейчас проголосовать за? В другой жизни он, может, и поддерживал Россию, но сейчас он, естественно, будет прикладывать все усилия, чтобы не допустить к участию нашу страну

Светлана Журовадепутат Госдумы

Журова уверена: Россия вернется не под нейтральным, а под собственным флагом, со своим гимном, как только закончится СВО и будет подписан мирный договор, где расставят все точки, которые устроят мир.

«Когда-то это должно случиться, — надеется политик. — Впрочем, если нас будут отстранять слишком долго, возможно, России придется инициировать некую альтернативу Олимпийских игр с ценностями, которых придерживаются спортсмены: например, когда женщины соревнуются только с женщинами. Думаю, найдутся и сторонники такого подхода и произойдет какая-то революция в спорте».

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал два варианта возвращения отечественных спортсменов на международные турниры. Поздняков заявил, что сборная России сохраняет шансы отобраться и выступить на Играх-2024 в Париже. При этом остается вероятность, что полноценное возвращение состоится не ранее 2026 года.

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Наталия Белова
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