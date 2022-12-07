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11:48, 7 декабря 2022Спорт

В ОКР назвали два варианта возвращения России на международные турниры

Глава ОКР Поздняков заявил, что сборная России сохраняет шансы выступить на Играх-2024

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал два варианта возвращения отечественных спортсменов на международные турниры. Его слова передает РИА Новости.

Поздняков заявил, что сборная России сохраняет шансы отобраться и выступить на Играх-2024 в Париже. При этом остается вероятность, что полноценное возвращение состоится не ранее 2026 года. «Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу», — отметил глава ОКР.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление об отстранении россиян от международных турниров. Он подчеркнул, что решения об участии атлетов в стартах должны приниматься исключительно по спортивному принципу. Однако Бах призвал следовать рекомендациям о недопуске россиян на международные соревнования.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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