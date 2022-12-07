В ОКР назвали два варианта возвращения России на международные турниры

Глава ОКР Поздняков заявил, что сборная России сохраняет шансы выступить на Играх-2024

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал два варианта возвращения отечественных спортсменов на международные турниры. Его слова передает РИА Новости.

Поздняков заявил, что сборная России сохраняет шансы отобраться и выступить на Играх-2024 в Париже. При этом остается вероятность, что полноценное возвращение состоится не ранее 2026 года. «Мы готовимся к тому, чтобы в любой момент включиться в спортивную борьбу», — отметил глава ОКР.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление об отстранении россиян от международных турниров. Он подчеркнул, что решения об участии атлетов в стартах должны приниматься исключительно по спортивному принципу. Однако Бах призвал следовать рекомендациям о недопуске россиян на международные соревнования.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.