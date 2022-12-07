Пентагон опроверг координацию с Украиной ударов ВСУ

Пентагон сообщил, что ничего не знал об ударах ВСУ по территории России

Официальный представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх рассказала, что в Вашингтоне ничего не знали об ударах Киева по территории России, сообщает РИА Новости.

«Мы не были в курсе каких-либо ударов, которые происходили в России», — заявила она.

Сингх отметила, что Пентагон не находится в постоянной связи с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и не координирует с ними удары. По ее словам, США не хотят эскалации конфликта на Украине, а также не желают войны с Россией.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские военные обстреляли регион ракетами, однако система ПВО их сбила. По предварительной информации, пострадавших нет, подчеркнул он.