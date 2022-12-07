Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:30, 7 декабря 2022Наука и техника

В США назвали отличия B-21 Raider от B-2 Spirit

Бомбардировщик B-21 Raider получил окраску, которая снижает заметность самолета днем

Фото: USGov Military-Air Force / Wikimedia

Американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который впервые продемонстрировали 2 декабря, получил снижающую заметность самолета днем окраску. Обозреватель журнала Air & Space Forces Джон Тирпак назвал отличия нового самолета от бомбардировщика B-2 Spirit, совершившего первый полет в 1989 году.

Отмечается, что при окрашивании B-2 использовали краску FS 36118 «Gunship Gray», которая была эффективна в операциях в ночное время суток. Тем временем B-21 окрашен в светло-серый цвет FS36375 «Light Compass Ghost Gray». Тирпак предположил, что новый цвет позволит снизить заметность самолета в инфракрасном и видимом диапазонах.

Также B-21 Raider отличается от B-2 Spirit конструкцией обшивки. В публикации утверждается, что обшивка B-21 сможет выдержать несколько боевых вылетов в день, в то время как на B-2 покрытие обслуживали после каждого вылета.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

В декабре обозреватель 19FortyFive Джеймс Холмс рассказал, что организаторы презентации B-21 Raider запретили посетителям проносить на мероприятие камеры и мобильные телефоны.

В том же месяце доктор военных наук Константин Сивков отметил, что в бомбардировщике B-21 Raider основное внимание уделено малозаметности. Он предположил, что самолет предназначен для применения в конфликтах с использованием обычных вооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о продолжении наступления на краснолиманском направлении
Диетолог назвала неожиданную альтернативу шоколаду
В Латвии заявили об открытости для российских СМИ
Объявление для собаководов в лифте московской многоэтажки возмутило россиян
В Турции анонсировали переговоры с российской стороной по Сирии
На Украине назвали сроки замены уничтоженных обстрелами трансформаторов
Песков объяснил отсутствие ответа России на потолок цен на нефть
Лавров назвал условие обсуждения Россией урегулирования украинского конфликта
В ЕС приблизились к введению потолка цен на газ
В России оценили планы ВСУ на зимнюю кампанию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.