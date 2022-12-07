Разин выступил в защиту подравшегося в баре и сорвавшего концерт Лепса

Разин выступил в защиту подравшегося в баре Лепса и заявил, что певца хотят подставить

Бывший продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин выступил в защиту российского исполнителя Григория Лепса, сорвавшего концерт и подравшегося в баре в Санкт-Петербурге. Своим мнением он поделился в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Медиаменеджер поведал, что директор и звукорежиссер музыканта сорвали ему выступление в Ледовом дворце, а потасовка в заведении была спровоцирована определенным человеком. Разин обратился к правоохранительным органам с требованием не допустить процессуальных ошибок во время разбирательств.

«Мне кажется, что сегодня Григория кто-то подставляет. Судя по всему, это спланированная акция, направленная на дискредитацию народного артиста России. Григорию Лепсу сегодня нужна поддержка от всех россиян», — написал музыкальный продюсер.

О драке Лепса с гостем бара в Санкт-Петербурге стало известно 4 декабря. Охранник музыканта ударил мужчину, после чего в драку ввязался и сам артист. Адвокат Александр Добровинский заявил, что за драку певцу ничего не грозит.