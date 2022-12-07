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18:51, 7 декабря 2022Спорт

Сестра Роналду призвала брата уйти из сборной Португалии

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, призвала брата уйти из сборной Португалии
Катя Авейру

Катя Авейру. Фото: Paulo Spranger / ZumaPress / Globallookpress.com

Катя Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, призвала брата покинуть национальную команду. Она высказалась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мне очень хотелось, чтобы он вернулся домой, уехал из сборной и сел рядом с нами, чтобы мы могли его обнять, успокоить и напомнить о том, чего он добился», — написала Авейру. Она также отметила, что ей грустно от того, что она слышит о Роналду в Португалии.

6 декабря в 1/8 финала ЧМ-2022 португальцы со счетом 6:1 обыграли Швейцарию. Роналду вышел на замену во втором тайме и не отметился результативными действиями. Всего в его активе один гол на турнире с пенальти.

В четвертьфинале португальцы встретятся с Марокко. Игра пройдет 9 декабря.

Алексей Гусев
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