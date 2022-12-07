Сестра Роналду призвала брата уйти из сборной Португалии

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, призвала брата уйти из сборной Португалии

Катя Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, призвала брата покинуть национальную команду. Она высказалась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мне очень хотелось, чтобы он вернулся домой, уехал из сборной и сел рядом с нами, чтобы мы могли его обнять, успокоить и напомнить о том, чего он добился», — написала Авейру. Она также отметила, что ей грустно от того, что она слышит о Роналду в Португалии.

6 декабря в 1/8 финала ЧМ-2022 португальцы со счетом 6:1 обыграли Швейцарию. Роналду вышел на замену во втором тайме и не отметился результативными действиями. Всего в его активе один гол на турнире с пенальти.

В четвертьфинале португальцы встретятся с Марокко. Игра пройдет 9 декабря.