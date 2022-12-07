МИД Украины рассказал о десятках угроз своим дипломатам в 15 странах

Глава МИД Украины Кулеба заявил о получении украинскими дипломатами 31 угрозы в 15 странах

Дипломатические представительства Украины получили 31 угрозу в виде подозрительных пакетов в 15 странах, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) страны Дмитрий Кулеба. Его слова передает РИА Новости.

«Угрозы нашим дипломатам продолжают поступать. За последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также в консульство в Гданьске. Всего уже 31 случай в 15 странах», — сообщил Кулеба.

Страны, в которых украинским дипломатам пришли угрозы: Австрия, Венгрия, Дания, Испания, Италия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Франция, Хорватия, Чехия и государство Ватикан. Как заявил Кулеба, на всех конвертах указан адресант — автосалон Tesla в Зиндельфингене, Германия.

30 ноября, в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник дипмиссии. В руках у него взорвался конверт. Вскоре в украинские дипмиссии начали приходить конверты с частями животных.