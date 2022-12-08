Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:44, 8 декабря 2022Интернет и СМИ

В Еврокомиссии прокомментировали отзыв лицензии «Дождя» в Латвии

В Еврокомиссии напомнили о возможности обжаловать отзыв лицензии «Дождя» на вещание

Фото: Shutterstock

В Еврокомиссии (ЕК) сочли решение властей Латвии об отзыве лицензии на вещание у телеканала «Дождь» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) национальным, но напомнили о возможности обжаловать подобные решения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.

«Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала "Дождь" является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности», — прокомментировали в ЕК аннулирование Латвией лицензии «Дождя» на вещание. При этом в пресс-службе комиссии напомнили, что существуют процедуры для обжалования подобных решений.

Материалы по теме:
Журналист пропал после репоста записи экс-сотрудника ЦРУ о спецоперации на Украине. Что стоит за его исчезновением?
Журналист пропал после репоста записи экс-сотрудника ЦРУ о спецоперации на Украине.Что стоит за его исчезновением?
29 октября 2022
Путч 1991 года, пинок от Клинтона и гнев Кадырова. Чем «Эхо Москвы» запомнилось за 30 лет своей истории?
Путч 1991 года, пинок от Клинтона и гнев Кадырова.Чем «Эхо Москвы» запомнилось за 30 лет своей истории?
3 марта 2022

Представитель ЕК также заявил, что в Евросоюзе приветствуют российские и белорусские независимые СМИ. «Они должны соблюдать национальные правила и процедуры, чтобы получить все необходимые лицензии для ведения профессиональной деятельности и получения виз для въезда в ЕС», — добавил он.

Ранее гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева (признана Минюстом России физлицом-иноагентом) пообещала, что примет решение о судьбе канала позже. «Мы оказались в человеческом кризисе и серьезно разошлись в оценках очень важных вещей. Мне нужно время, чтобы подумать обо всем, что произошло. Решения обязательно будут. Немного позже», — написала она.

О том, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя», стало известно 6 декабря. Лицензия давала телеканалу право распространять контент в странах Евросоюза, США и других странах.

Незадолго до этого в Латвии начали расследование из-за высказывания в прямом эфире ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Телеканал также прекратил работать с Коростелевым после его слов. Журналист объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста.

В марте «Дождь» прекратил работу на территории России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. В июне стало известно, что телеканал возобновит вещание из Латвии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер
Представитель Киркорова раскрыла состояние отца артиста
Названа причина пробки из судов у берегов Турции
В Подмосковье 60-летний педофил заманил 11-летнюю школьницу пиццей и похитил ее
Офицер раскрыл численность прибывающих на артемовское направление бойцов ВСУ
Блогер попытался устроиться в Balenciaga в БДСМ-костюме и разозлил руководство
У клещей обнаружили новый вирус
Россиянам назвали способы избавиться от сквозняка
США оповестили Украину об обмене заключенными с Россией
Российский школьник попал в реанимацию после подзатыльника от учительницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.