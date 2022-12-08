В Еврокомиссии прокомментировали отзыв лицензии «Дождя» в Латвии

В Еврокомиссии напомнили о возможности обжаловать отзыв лицензии «Дождя» на вещание

В Еврокомиссии (ЕК) сочли решение властей Латвии об отзыве лицензии на вещание у телеканала «Дождь» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) национальным, но напомнили о возможности обжаловать подобные решения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЕК.

«Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала "Дождь" является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности», — прокомментировали в ЕК аннулирование Латвией лицензии «Дождя» на вещание. При этом в пресс-службе комиссии напомнили, что существуют процедуры для обжалования подобных решений.

Представитель ЕК также заявил, что в Евросоюзе приветствуют российские и белорусские независимые СМИ. «Они должны соблюдать национальные правила и процедуры, чтобы получить все необходимые лицензии для ведения профессиональной деятельности и получения виз для въезда в ЕС», — добавил он.

Ранее гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева (признана Минюстом России физлицом-иноагентом) пообещала, что примет решение о судьбе канала позже. «Мы оказались в человеческом кризисе и серьезно разошлись в оценках очень важных вещей. Мне нужно время, чтобы подумать обо всем, что произошло. Решения обязательно будут. Немного позже», — написала она.

О том, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя», стало известно 6 декабря. Лицензия давала телеканалу право распространять контент в странах Евросоюза, США и других странах.

Незадолго до этого в Латвии начали расследование из-за высказывания в прямом эфире ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Телеканал также прекратил работать с Коростелевым после его слов. Журналист объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста.

В марте «Дождь» прекратил работу на территории России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. В июне стало известно, что телеканал возобновит вещание из Латвии.