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19:56, 8 декабря 2022Спорт

Брата Нурмагомедова посчитали самым перспективным бойцом ММА

Брат Хабиба Нурмагомедова Усман назван самым перспективным бойцом ММА по версии ESPN
Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов назван самым перспективным представителем этого вида спорта по версии ESPN. Рейтинг представлен на сайте издания.

Спортсмен, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, возглавил список самых многообещающих бойцов в категории до 25 лет. На втором месте расположилась американка Эрин Бланчфилд, выступающая в UFC в легчайшем весе. Третий — россиянин Мухаммад Мокаев, представляющий Англию в UFC в наилегчайшем весе.

19 ноября Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Патриком Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей и стал чемпионом организации в легком весе.

Усман Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе серия из 13 побед. На счету Фрейре 34 победы и шесть поражений в поединках по правилам MMA.

Ксения Курашкина
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