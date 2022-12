Цискаридзе назвал свое преимущество перед Галкиным и Малаховым

Цискаридзе словами «я в мире занимаю другое положение» высказался о Галкине и Малахове

Артист балета и педагог, ведущий ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале Николай Цискаридзе высказался о предыдущих ведущих программы Андрее Малахове и Максиме Галкине (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). В интервью «Москвич Mag» он назвал свое преимущество перед коллегами.

Цискаридзе указал, что он, как и другие ведущие, является в проекте «наемным рабочим». Вместе с тем артист призвал не рассматривать его как обычного ведущего.

Он отметил, что уважает и Малахова, и Галкина. Однако, по словам Цискаридзе, высказывания этих шоуменов не будут обсуждаться в ведущих мировых изданиях, таких как The New York Times, Financial Times или Le Figaro. «А любой мой комментарий будет опубликован в этих газетах — я не только в России, я вообще в мире занимаю другое положение. Я не какой-то шоумен — я человек, заработавший международное признание на совсем другой орбите», — заявил артист.

Кроме того, Цискаридзе добавил, что, обсуждая предложение стать ведущим «Сегодня вечером», он осознавал, что ему придется следить за своими высказываниями на съемках. Артист объяснил это тем, что впоследствии его слова могут быть прокомментированы в главных мировых СМИ, в которых, по его словам, читатели «никогда не найдут» статей о Галкине.

Ранее Цискаридзе также раскрыл, что за место ведущего в ток-шоу «Сегодня вечером» шла «чудовищная борьба». Артист признался, что узнал об этом от знакомых и удивился данному факту.

Первый выпуск «Сегодня вечером» с Цискаридзе в роли ведущего вышел на Первом канале 7 мая. До него ведущими проекта были Максим Галкин, Юлия Меньшова и Андрей Малахов.