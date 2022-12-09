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16:51, 9 декабря 2022Спорт

Карпин назвал удивившие его на ЧМ-2022 сборные

Валерий Карпин рассказал, что на ЧМ-2022 в Катаре его удивили Англия и Франция
Матч между сборными Франции и Польши

Матч между сборными Франции и Польши. Фото: Naoki Morita / Globallookpress.com

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал национальные команды, удивившие его на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sport24.

Специалист выделил французов и англичан. «Не ожидал от них такой игры. Англия выглядела не лучшим образом в Лиге наций. И во Франции, по слухам, были проблемы в команде», — заявил Карпин.

Тренер также рассказал, что абсолютно не соскучился по футболу. «Да, чемпионат мира идет, чего-то смотрю», — добавил Карпин.

14 ноября Карпин назвал фаворитов мундиаля в Катаре. Он отметил, что в тройку призеров попадут Бразилия, Аргентина и Испания. Южноамериканские команды продолжают борьбу за титул, испанцы вылетели на стадии 1/8 финала.

Алексей Гусев
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