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22:52, 9 декабря 2022Забота о себе

Диетолог назвала пользу кефира

Врач Лазуренко: регулярное употребление кефира благотворно влияет на здоровье кишечника

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко назвала пользу кефира. Об этом сообщает «Москва 24».

По ее словам, регулярное употребление кефира благотворно влияет на здоровье кишечника. «Кефир — это кисломолочный продукт, который содержит жизненно необходимые макроэлементы для активной жизнедеятельности: белки, жиры и углеводы», — сказала она.

Специалист также добавила, что в кефире содержатся полезные микроорганизмы, «которые создают дополнительный ресурс для обитателей тонкого и толстого кишечника».

Диетолог подчеркнула, что разнообразие микрофлоры является залогом долголетия, работоспособности и хорошего обмена веществ. По ее словам, чтобы получить максимальную пользу от кефира, достаточно пить 200 миллилитров этого напитка в день.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что кусок хлеба с салом и кедровые орехи могут заменить шоколад. По ее словам, для организма гораздо важнее перекусы, в которых содержатся углеводы, полезные сахара и жиры.

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Марина Совина
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