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13:19, 9 декабря 2022Мир

Стало известно о прибытии новых косовских силовиков в Косовска-Митровицу

Новые подразделения полиции Косово прибыли в Косовска-Митровицу

Фото: Bojan Slavkovic / Reuters

Власти самопровозглашенного Косово разместили в городе Косовска-Митровица новые группы силовиков. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости».

По ее данным, около 10:00 (12:00 по московскому времени) в нескольких локациях неподалеку от здания муниципальной избирательной комиссии были размещены как минимум 20 сотрудников полиции. В этом же районе на дежурство на двух машинах прибыли представители миссии Евросоюза в Косово (EULEX).

Отмечается, что косовские полицейские пока не предпринимают никаких действий.

Вечером 8 декабря сообщалось, что косовский спецназ заблокировал Косовска-Митровицу. По данным СМИ, на север Косова и Метохии прибыли от 200 до 300 вооруженных силовиков на бронетехнике. Власти Косово позже заявили, что полиция самопровозглашенной республики в ближайшие дни планирует увеличить свое присутствие в регионе для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности.

Летом в спорном регионе возник кризис. Президент Сербии Александр Вучич тогда сообщал, что косовская полиция планирует начать силовую операцию против сербов, проживающих в регионе.

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Полина Матюхина
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