Леброн Джеймс отреагировал на освобождение Бриттни Грайнер

Баскетболист Леброн Джеймс назвал день освобождения Бриттни Грайнер великим для США

Американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на освобождение соотечественницы Бриттни Грайнер. Его слова приводит ClutchPoints.

«Это великий день для американцев. Ее семья скучала по ней. Она снова стала частью баскетбольного братства, и это большой день для нас и для того, что мы делаем», — заявил баскетболист. Он подчеркнул, что присутствие Грайнер важно для спортивного сообщества. Джеймс поблагодарил президента США Джо Байдена за содействие.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Американка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

