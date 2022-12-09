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16:11, 9 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко раскрыл позицию Минска по расчетам с Россией в рублях

Александр Лукашенко заявил, что Минск устраивают расчеты с РФ в российских рублях
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Минск устраивает использование российского рубля в расчетах Белоруссии с РФ. Об этом глава республики Александр Лукашенко заявил журналистам на полях саммита ЕАЭС. Его слова приводит БЕЛТА.

Президент отметил, что Россия и Белоруссия вынужденно отказались от использования доллара в расчетах на фоне внешних событий, однако Минск не видит в этом проблем. «Когда нас вынудили, я сказал: "Ну и ничего, мы удовлетворены российским рублем"», — поделился Лукашенко.

Он также напомнил, что Минск давно предлагал России перейти на российский рубль в расчетах за энергоресурсы, однако тогда было решено использовать доллар. «И мы вынуждены были этот доллар зарабатывать неизвестно где и потом платить за нефть, газ», — сказал белорусский президент, добавив, что сегодня страна удовлетворена валютой расчетов.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы Киев выполнял Минские соглашения. В таком случае страна сохранила бы свою целостность, убежден президент.

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Полина Матюхина
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