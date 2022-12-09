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17:20, 9 декабря 2022Экономика

Путин не увидел угроз для бюджета России в потолке цен на нефть

Путин заявил о решении России не продавать нефть странам, установившим на нее потолок цен

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Установленная западными странами предельная цена на российскую нефть не повлияет на федеральный бюджет, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы сегодня продаем нефть. В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Нам, честно говоря, не это важно», — уверил в отсутствии угроз президент.

Параллельно Путин также сообщил, что решение ввести ценовые ограничения на закупку российской нефти является глупым и вредным. «Цены на нефть могут взлететь до небес и ударить по тем, кто вводит "потолки"», — объяснил президент. Он также снова предупредил, что Россия не будет продавать топливо странам, которые согласились с предложенной мерой. Потолок цен от стран G7, Австралии и Евросоюза установлен на уровне 60 долларов за баррель, решение о нем вступило в силу 5 декабря.

Тем временем страна готовит ответное решение на введенный потолок цен на морские поставки российской нефти, оно будет оформлен в виде указа президента страны. Ранее газета «Ведомости» сообщила о трех возможных вариантах ответа. В рамках первого вводится запрет на продажу нефти государствам, поддержавшим ограничения, в том числе не напрямую. Во втором говорится о блокировке контрактов, в которых учитывается потолок цен, а в третьем — введение индикативной цены сырья, через которую будет определяться минимальная стоимость.

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Мария Грушко
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