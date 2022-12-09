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11:30, 9 декабря 2022Из жизни

Диетолог перечислила помогающие похудеть продукты для людей старше 60 лет

ETNT: диетолог Гарсиа предложила людям после 60 отказаться от печенья

Фото: Anna Pelzer / Unsplash

Для похудения после 60 лет стоит отказаться от печенья и есть больше овощей, считает диетолог Бланка Гарсиа. Она перечислила помогающие похудеть продукты для людей старше 60 в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь специалист предложила пить больше воды. Она сослалась на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, согласно которому употребление достаточного количества воды способствует потере веса и снижению факторов риска ожирения и диабета второго типа.

Гарсиа призвала существенно сократить потребление или полностью исключить из рациона продукты с высокой степенью обработки, такие как полуфабрикаты, чипсы, печенье, выпечка и мороженое. «В большинстве этих продуктов отсутствуют качественные ингредиенты и питательные вещества, которые способствуют восстановлению клеток и тканей. Эти продукты содержат большое количество рафинированных углеводов, красителей и сахара и приводят к увеличению веса и нарушению баланса питательных веществ в организме», — объяснила она.

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Специалист также напомнила о пользе белка и о том, что он бывает не только животного происхождения. Она рекомендовала обратить внимание на растительный белок, который можно получить из чечевицы, фасоли, киноа, грибов и тофу. Гарсиа предупредила об опасности полного отказа от углеводов и посоветовала выбирать более здоровые альтернативы. В частности, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб и коричневый рис.

«Включение в рацион продуктов из цельного зерна пшеницы обеспечит вас сложными углеводами и клетчаткой, которые помогут продлить ощущение сытости», — заключила диетолог.

Ранее сообщалось, что диетолог Стефани Йейтс перечислила доступные и полезные сезонные продукты для похудения. Йейтс убеждена, что сезонные овощи и фрукты не только дешевле, но и полезнее.

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Евгения Черкасова
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