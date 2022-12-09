Путин объяснил свое решение посетить Крымский мост

Владимир Путин заявил, что поехал на Крымский мост, чтобы лично оценить ремонтные работы

Президент РФ Владимир Путин решил посетить Крымский мост, чтобы лично оценить проделанную работу по его восстановлению. Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС, его слова приводит ТАСС.

Путин заявил, что ему хотелось поддержать и поблагодарить строителей, которые в короткие сроки проделали большую и качественную работу. Также президент хотел своими глазами увидеть результат.

«Одно дело — то, что говорят в отчетах официальных, а другое дело — когда независимые люди сдают информацию. Это важно, эту информацию иметь. Так же и в случае с мостом: мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано», — объяснил свое решение Путин.

5 декабря Владимир Путин посетил Крымский мост, на котором осенью был совершен теракт. На месте президент выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина об идущих и уже проделанных восстановительных работах.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта стали спецслужбы Украины.