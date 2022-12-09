Путин объяснил свое решение посетить Крымский мост
Президент РФ Владимир Путин решил посетить Крымский мост, чтобы лично оценить проделанную работу по его восстановлению. Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС, его слова приводит ТАСС.
Путин заявил, что ему хотелось поддержать и поблагодарить строителей, которые в короткие сроки проделали большую и качественную работу. Также президент хотел своими глазами увидеть результат.
«Одно дело — то, что говорят в отчетах официальных, а другое дело — когда независимые люди сдают информацию. Это важно, эту информацию иметь. Так же и в случае с мостом: мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано», — объяснил свое решение Путин.
5 декабря Владимир Путин посетил Крымский мост, на котором осенью был совершен теракт. На месте президент выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина об идущих и уже проделанных восстановительных работах.
8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта стали спецслужбы Украины.