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14:52, 9 декабря 2022Силовые структуры

Подозреваемого в обстреле полицейских под Ростовом отправили под стражу

В Ростове суд отправил под стражу до 6 февраля подозреваемого в обстреле полицейских

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил под стражу задержанного правоохранителями Павла Николина, который подозревается в обстреле полицейских в Новошахтинске. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает РИА Новости.

Николину вынесли меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля 2023 года.

Днем 6 декабря мужчина в камуфляже ранил из пулемета сотрудника правоохранительных органов и скрылся. Задержать его удалось на следующий день. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского и незаконном обороте оружия. Сам фигурант сообщил, что принял сотрудников МВД за украинских военных, назвав себя бойцом ЧВК «Вагнер». Глава ЧВК Евгений Пригожин пообещал провести расследование.

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Илона Палей
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