Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:00, 9 декабря 2022Бывший СССР

СБУ вновь пришла с обысками в православную церковь

СБУ пришла с обысками в православный Свято-Покровский кафедральный собор под Киевом

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила очередные обыски в православной церкви, на этот раз — в Свято-Покровском кафедральном соборе под Киевом, передает Telegram-канал «Политика страны».

«СБУ пришла с обыском в Свято-Покровский кафедральный собор Борисполя (Киевская область)», — говорится в сообщении. Обыски в храмах и монастырях Украинской православной церкви (УПЦ) проходят почти ежедневно по всей стране.

В конце ноября СБУ провела обыски в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Там нашли «пророссийскую литературу», которую использовали в ходе обучения в семинарии.

Материалы по теме:
Ничего святого. Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
Ничего святого.Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
7 декабря 2022
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Затем украинские спецслужбы устроили обыски в храмах Прикарпатья и вскоре пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь. В нем они тоже обнаружили пророссийскую литературу и тексты песен о «пробуждении матушки-Руси».

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.

Вскоре обыски прошли в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской области. Целью мероприятия объявили «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб» .

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
МЧС назвало причину пожара в ТЦ «Мега Химки»
Французский гигант приготовился списать долю в «Новатэке» на миллиарды долларов
Леброн Джеймс отреагировал на освобождение Бриттни Грайнер
Певица Катя Лель показала фоторобот выходившего с ней на связь пришельца
В Роспотребнадзоре объяснили уязвимость людей к гриппу
Цена на российскую нефть упала ниже 45 долларов
Версии о начале пожара в ТЦ «Мега Химки» оценили
Британия ввела санкции против одного из лидеров оппозиции Молдавии
Российского подростка будут судить по обвинению в подготовке теракта в школе
Медведев заявил об отсутствии героев в «свихнувшейся Европе»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.