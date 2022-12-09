СБУ вновь пришла с обысками в православную церковь

СБУ пришла с обысками в православный Свято-Покровский кафедральный собор под Киевом

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила очередные обыски в православной церкви, на этот раз — в Свято-Покровском кафедральном соборе под Киевом, передает Telegram-канал «Политика страны».

«СБУ пришла с обыском в Свято-Покровский кафедральный собор Борисполя (Киевская область)», — говорится в сообщении. Обыски в храмах и монастырях Украинской православной церкви (УПЦ) проходят почти ежедневно по всей стране.

В конце ноября СБУ провела обыски в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Там нашли «пророссийскую литературу», которую использовали в ходе обучения в семинарии.

Затем украинские спецслужбы устроили обыски в храмах Прикарпатья и вскоре пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь. В нем они тоже обнаружили пророссийскую литературу и тексты песен о «пробуждении матушки-Руси».

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.

Вскоре обыски прошли в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской области. Целью мероприятия объявили «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб» .

