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15:04, 9 декабря 2022Путешествия

Раскрыты последствия присоединения Хорватии к Шенгену для туристов

АТОР: с 1 января Хорватия начнет выдавать туристам шенгенские визы

Фото: AP

Одним из последствий присоединения Хорватии к Шенгенской зоне для туристов станет введение шенгенских виз. Такую информацию раскрыли на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу, 9 декабря.

Как уточняют эксперты, с 1 января Хорватия начнет выдавать шенгенские визы и пользоваться Шенгенской информационной системой. В связи с этим имеющие шенген российские туристы смогут беспрепятственно посетить государство.

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Кроме того, путешественникам напомнили, что до 2023 года Хорватия выдает гражданам России национальные визы, для их оформления не требуется биометрических данных. При этом переход к Шенгену подразумевает сбор биометрии.

«В МИД Хорватии идут активные консультации. Есть много нюансов, которые нужно будет решать. Мы надеемся, что все ответы на визовые вопросы для российских туристов будут получены по линии МИД в ближайшие две недели», –– рассказал АТОР источник в Хорватском туристическом сообществе.

Пока неизвестно, будут ли в новом году продолжать действовать хорватские визы, полученные ранее, и приравняют ли их к шенгену. Кроме прочих изменений, туристам пояснили, что с момента входа в Шенген Хорватия откажется от национальной валюты и заменит ее на евро.

Ранее Совет по внутренним делам и юстиции ЕС отказался поддержать решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. В поддержку балканских государств выступили 25 из 27 министров стран ЕС. Против высказались представители Нидерландов и Австрии.

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Зарина Дзагоева
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