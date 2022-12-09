Обнаружена связь между СДВГ и риском развития болезни Альцгеймера

Molecular Psychiatry: изучен генетический фактор в развитии СДВГ и болезни Альцгеймера

Группа специалистов из Медицинской школы Университета Питтсбурга обнаружила связь между СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и риском развития болезни Альцгеймера. Выводы исследования описаны в журнале Molecular Psychiatry.

Предыдущие работы уже выявляли некоторую корреляцию СДВГ и деменции, однако теперь ученые впервые изучили генетические предрасположенности этих двух состояний.

В отличие от других поведенческих расстройств, СДВГ имеет генетический фактор. Однако не выявлено ни одного самостоятельного гена, который будет определять развитие этого синдрома. Медики считают, что вероятность появления заболевания определяется сочетанием некоторых генетических комбинаций.

Для измерения этого риска исследователи использовали ранее разработанный инструмент под названием ADHD-PRS, который вычисляет совокупный генетический шанс расстройства с учетом всей последовательности генома.

В процессе исследователи проанализировали данные 212 взрослых без когнитивных нарушений, которые формируются вследствие деменции. Данные включали в себя результаты сканирование мозга, уровни амилоидов и тау-белков, а также результаты умственных тестов, проведенные в течение шести лет.

Оказалось, что более высокий показатель ADHD-PRS может предсказать последующее ухудшение когнитивных функций и развитие нарушений мозга из-за болезни Альцгеймера у пожилых людей. Вместе с тем исследователи пришли к выводу, что им все еще необходимо провести дополнительные испытания для изучения связи между СДВГ и болезнью Альцгеймера. В частности, планируется определить, может ли коррекция СДВГ повлиять на вероятность появления нейродегенеративного заболевания в будущем.