Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:33, 9 декабря 2022Наука и техника

Обнаружена связь между СДВГ и риском развития болезни Альцгеймера

Molecular Psychiatry: изучен генетический фактор в развитии СДВГ и болезни Альцгеймера

Фото: Shutterstock

Группа специалистов из Медицинской школы Университета Питтсбурга обнаружила связь между СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и риском развития болезни Альцгеймера. Выводы исследования описаны в журнале Molecular Psychiatry.

Предыдущие работы уже выявляли некоторую корреляцию СДВГ и деменции, однако теперь ученые впервые изучили генетические предрасположенности этих двух состояний.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В отличие от других поведенческих расстройств, СДВГ имеет генетический фактор. Однако не выявлено ни одного самостоятельного гена, который будет определять развитие этого синдрома. Медики считают, что вероятность появления заболевания определяется сочетанием некоторых генетических комбинаций.

Для измерения этого риска исследователи использовали ранее разработанный инструмент под названием ADHD-PRS, который вычисляет совокупный генетический шанс расстройства с учетом всей последовательности генома.

В процессе исследователи проанализировали данные 212 взрослых без когнитивных нарушений, которые формируются вследствие деменции. Данные включали в себя результаты сканирование мозга, уровни амилоидов и тау-белков, а также результаты умственных тестов, проведенные в течение шести лет.

Оказалось, что более высокий показатель ADHD-PRS может предсказать последующее ухудшение когнитивных функций и развитие нарушений мозга из-за болезни Альцгеймера у пожилых людей. Вместе с тем исследователи пришли к выводу, что им все еще необходимо провести дополнительные испытания для изучения связи между СДВГ и болезнью Альцгеймера. В частности, планируется определить, может ли коррекция СДВГ повлиять на вероятность появления нейродегенеративного заболевания в будущем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций
Европа оценила влияние санкций против России на свою экономику
В OBI рассказали подробности о гибели человека при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
До пожара в ТЦ «Мега Химки» в OBI отключили датчики дыма
В OBI раскрыли детали пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки»
В OBI сделали заявление по поводу оформленных в сгоревшем магазине заказов
Сын российского чиновника назвал учительницу шлюхой и устроил за ней слежку
ВМФ России получит еще один корвет типа «Стерегущий»
Стало известно о прибытии новых косовских силовиков в Косовска-Митровицу
В сети обратили внимание на обувь президента Киргизии на саммите ЕАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.