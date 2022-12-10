Вынужденные экономить британцы решили брать деньги с гостей за проживание

Daily Mail: в среднем британцы планируют потратить на праздники 560 фунтов стерлингов

Вынужденные экономить британцы нашли способы тратить меньше на Рождество: они решили брать деньги с гостей за проживание и отказаться от подарков. Об этом сообщает Daily Mail.

Кешбэк-сервис TopCashback провел опрос, в котором приняли участие 2,5 тысячи человек. Согласно результатам, в среднем британцы планируют потратить на праздники около 560 фунтов стерлингов (примерно 43 тысячи рублей). При этом каждый 20-й участник опроса хочет потребовать с приглашенных в гости близких оплату за проживание в размере примерно 35 фунтов стерлингов (2,7 тысячи рублей) за человека.

«Из-за роста стоимости жизни бюджет приходится корректировать все кардинальнее, и наше исследование показывает, на что идут некоторые британцы, чтобы сократить часть расходов», — объяснил директор TopCashback в Великобритании Адам Баллок.

Часть опрошенных собирается сэкономить на алкоголе и частично заменить его на газированные напитки. Двое из пяти человек планируют сократить расходы на продукты и купить более бюджетные товары собственных торговых марок магазинов. Каждый седьмой участник опроса решил заменить индейку на курицу, которая в несколько раз дешевле.

Жители Великобритании изменят подход и к подаркам: некоторые сделают их только детям, другие выберут более доступные варианты. Больше половины опрошенных намерены и вовсе отказаться от подарков, каждый восьмой предпочтет получить деньги или сертификат в продуктовый магазин.

Среди других способов экономии: отказ от покупки новых праздничных нарядов, отказ от мероприятий, вечеринок и корпоративов и походов в рестораны на Рождество.

Ранее сообщалось, что все больше британцев могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских из-за растущих цен на курицу. По словам главы сети супермаркетов Стива Муррелса, цена курицы сравнялась со стоимостью говядины.