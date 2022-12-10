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12:32, 10 декабря 2022Спорт

Вратарь сборной Аргентины раскритиковал судейство в матче против Нидерландов

Вратарь сборной Аргентины Мартинес раскритиковал судейство в матче ЧМ против Нидерландов

Фото: Paul Childs / Reuters

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес раскритиковал судейство в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре против национальной команды Нидерландов. Его слова приводит TyC Sports.

Футболисту не понравилось, что главный арбитр встречи Антонио Матеу Лаосе добавил к основному времени десять минут. «Он хотел, чтобы мы сыграли вничью. Правда в том, что это худший с отрывом судья на чемпионате мира», — заявил он.

Основное время матча между Аргентиной и Нидерландами завершилось со счетом 2:2. В составе европейской команды дублем отметился Ваута Вегорста, поразивший ворота соперника на 83-й и 11-й добавленной минутах второго тайма. Сборная Аргентины оказалась сильнее в серии пенальти— 4:3. Мартинес отбил два первых удара соперника.

В полуфинале Аргентина встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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