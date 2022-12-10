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10:41, 10 декабря 2022Спорт

Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в полуфинал чемпионата мира

Месси заявил, что сборной Аргентины пришлось пострадать в матче ЧМ-2022 против Нидерландов

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход команды в полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Marca.

Футболист назвал счастьем победу команды над Нидерландами в серии послематчевых пенальти. При этом он отметил, что матч должен был закончиться в основное время. «Нам пришлось пострадать. Но мы идем дальше, и это огромная радость», — заявил Месси.

Основное время матча между Аргентиной и Нидерландами завершилось со счетом 2:2. Первым ворота поразил аргентинец Науэль Молина с передачи Месси. Затем Месси реализовал пенальти. В составе сборной Нидерландов дублем отметился Ваута Вегорста. Сборная Аргентины оказалась сильнее в серии пенальти— 4:3.

В полуфинале Аргентина встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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