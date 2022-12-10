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11:36, 10 декабря 2022Спорт

Месси признали лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ-2022

Лионеля Месси признали лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ-2022 против Нидерландов

Фото: Yukihito Taguchi-USA TODAY Sports / Reuters

Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре против национальной команды Нидерландов. Об этом сообщается на сайте турнира.

Футболист забил десятый мяч на чемпионатах мира и сравнялся с рекордсменом сборной Аргентины Габриэлем Батистутой. Также 35-летний нападающий установил рекорд по количеству результативных передач на мундиалях, отдав пятый пас. Месси по этому показателю обошел бразильца Пеле, у которого их четыре.

Основное время матча между Аргентиной и Нидерландами завершилось со счетом 2:2. Первым ворота поразил аргентинец Науэль Молина с передачи Месси. Затем Месси реализовал пенальти. В составе сборной Нидерландов дублем отметился Ваута Вегорста. Сборная Аргентины оказалась сильнее в серии пенальти— 4:3.

В полуфинале Аргентина встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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