ФИФА завела дело против Аргентины из-за поведения игроков в матче с Нидерландами

ФИФА завела дело против Аргентины за неспортивное поведение игроков в матче с Нидерландами

Международная федерация футбола (ФИФА) завела дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины из-за неспортивного поведения игроков команды в матче с Нидерландами в 1/4 финала чемпионата мира. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, разбирательство начали из-за слов нападающего Лионеля Месси и голкипера Эмилиано Мартинеса, заявивших о некомпетентности арбитра Антонио Матеу Лаоса. Также внимание ФИФА привлекло поведение аргентинцев во время празднования победы на поле, когда они кривлялись перед голландскими футболистами, и поступок хавбека Леандро Паредеса, умышленно выбившего мяч в сторону скамейки запасных соперника.

Ранее стало известно, что Месси оскорбил нападающего нидерландцев Ваута Вегорста во время послематчевого интервью. «Что уставился, придурок? Иди отсюда», — сказал аргентинский нападающий сопернику. Он объяснил свое поведение тем, что Вегорст провоцировал команду до и во время игры.

10 декабря в четвертьфинале сборная Аргентины оказалась сильнее голландцев в серии пенальти — 4:3. В полуфинале аргентинцы встретятся со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.