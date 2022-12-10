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03:11, 10 декабря 2022Мир

В России предупредили США о последствиях за наведение украинского оружия

Небензя: участие США в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил США и страны Запада о последствиях за участие в наведении украинского оружия. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе заседания Совбеза всемирной организации дипломат заявил, что российской стороне точно известно об участии специалистов из Соединенных Штатов в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.

А военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок

Василий НебензяПостоянный представитель России при ООН

Небензя отметил, что Москва внимательно фиксирует все подобные действия США и их союзников, «они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия».

Рост поставок оружия

Небензя заявил, что контрабандные поставки оружия, направляемого Украине, в третьи страны растут. Темой, из-за которой Россия попросила проведение заседания Совбеза всемирной организации, российский дипломат назвал «последствия растущих контрабандных поставок оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара для международного мира и безопасности».

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9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Запад превратил Украину в колонию и используют ее народ как пушечное мясо. По словам российского лидера, западные страны долгие годы выкачивали ресурсы Украины, поощряли террор и геноцид в Донбассе.

Фактически [Запад] превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России

Владимир ПутинПрезидент России

Политик отметил, что западные государства продолжают поставлять украинской стороне оружие и направляют в страну наемников. По его словам, тем самым они толкают Украину «на самый убийственный путь».

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны попросил больше вооружения для Киева.

Чем больше военных преступлений совершает Россия, тем больше оружия нужно предоставлять Украине

Дмитрий КулебаМинистр иностранных дел Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что надеется на поставку танков и боевых самолетов от Запада. «Я остаюсь оптимистом и верю, что на поле боя появятся танки стандартов НАТО, не только Leopard, также как сегодня у нас с вами в артиллерии более восьми систем 155 калибра разных стран. Будут, я уверен, у нас танки и боевые самолеты», — заявил он.

Кислотные дожди

Василий Небензя также заявил, что обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) химических предприятий в Донбассе могут вызвать кислотные дожди.

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Дипломат подчеркнул, что недавно украинские военные нанесли удар по действующему химическому концерну «Стирол» в Горловке, снаряды попали в хранилище серы, произошел пожар. Он отметил, что при соединении серы с водой образуется серная кислота, и при определенных погодных условиях это может привести к выпадению кислотных дождей.

Кроме того, Небензя заявил, что власти Украины с помощью западных вооружений пытаются сровнять Донецк с землей.

По его словам, в последнюю неделю в Донецке происходит «настоящая бойня» с применением западного оружия.

В последнюю неделю в Донецке происходит настоящая бойня с применением западного оружия. Науськиваемые западными странами украинские каратели пытаются буквально сровнять город с землей. С какой-то остервенелой злобой наносятся ежедневные веерные удары по жилым районам, где нет и не может быть военных целей

Василий НебензяПостоянный представитель России при ООН
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Марина Совина
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