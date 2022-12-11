Глава WADA заявил о разочаровании в санкциях CAS против России

Глава WADA Банька заявил, что разочарован тем, что CAS не отстранил Россию на четыре года

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил о разочаровании в санкциях Спортивного арбитражного суда (CAS) к России. Его слова приводит издание Inside the Games.

«Я по‑прежнему очень разочарован тем, что CAS не одобрил все требования WADA. В частности, обескураживало то, что CAS сократил срок действия санкций с предложенных нами четырех лет до двух», — заявил он.

Банька добавил, что также сожалеет о смягчении условий допуска россиян до турниров в нейтральном статусе, в том числе об отсутствии обязательного допинг-тестирования спортсменов перед крупными турнирами.

Ранее стало известно о решении WADA продлить отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, все санкции, наложенные на российский спорт, сохранятся.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а российских спортсменов лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил введение санкций сроком на два года.