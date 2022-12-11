Чемпионат мира по футболу-2022 назвали сенсацией

Футболист Мостовой считает, что ЧМ-2022 будут называть чемпионатом-сенсацией

Чемпионат мира по футболу 2022 в последующем будут называть сенсацией, убежден бывший футболист сборной России Александр Мостовой. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил свое мнение.

Марокко и Португалия

10 декабря сборная Марокко по футболу вошла в историю после победы над Португалией в четвертьфинале ЧМ-2022. Команда стала первой африканской сборной, которой удалось выйти в полуфинал мундиаля.

Ни в одном из матчей чемпионата мира в Катаре соперники не смогли поразить ворота сборной Марокко. Единственный мяч, пропущенный голкипером команды, марокканцы забили сами себе.

Еще после первого тура этого чемпионата, а тогда произошли первые сенсации: поражение Аргентины, поражение Германии, я говорил, что этот мундиаль мы в последующем будем называть чемпионатом-сенсацией Александр Мостовой экс-футболист сборной России

«Сборная Марокко одна из тех, кто производит эти сенсации. Я думаю, что мало кто верил, что Марокко пройдет Испанию, мало кто верил, что Марокко пройдет Португалию. Но сборная этой страны сыграла всем сердцем и выложилась на поле», — отметил Мостовой.

При этом нельзя сказать, что Португалия играла хуже, добавил он. «Португалия играла лучше и создавала моменты. Но Марокко забило в контратаке, а португальцы не смогли. И это очередная сенсации мундиаля», — убежден футболист.

Франция и Англия

В матче Англии и Франции было предположение, что у французов есть преимущество перед англичанами, поделился Мостовой.

«В великолепной форме находится [французский футболист Килиан] Мбаппе. Хотя в матче с Англией он не особо себя проявил. Более-менее справедливый результат в этой игре был бы ничья в основное время. Потому что моментами англичане играли лучше», — заявил футболист.

У французов в матче с Англией присутствовала нервозность, которая создавала ошибки во время игры, сказал он. «Франции повезло, потому что [капитан английской сборной Харри] Кейн не забил пенальти. Но англичане были достойны», — заключил Мостовой.

Вечером 10 декабря сборная Франции победила команду Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Встреча прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счетом 2:1.

14 декабря марокканцы и французы встретятся в полуфинале. Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году команда в финале обыграла Хорватию со счетом 4:2. 13 декабря состоится встреча еще одной пары полуфинала — Аргентины и Хорватии.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.