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22:12, 11 декабря 2022Мир

США призвали Сербию и Косово к деэскалации

США призвали Белград и Приштину к деэскалации ситуации в Косово

Фото: Hauke Schröder / dpa / Global Look Press

США призвали Сербию и самопровозглашенное Косово к деэскалации ситуации в регионе. Совместное заявление американских посольств в Белграде и Приштине опубликовано на сайте диппредставительства в Сербии.

«Призываем всех проявлять максимальную сдержанность, принимать незамедлительные меры по деэскалации ситуации, воздерживаться от провокационных действий», — говорится в заявлении. Кроме того, Вашингтон призвал стороны работать в рамках диалога при содействии Евросоюза «для решения вопросов, вызывающих озабоченность».

Ранее президент Сербии Александр Вучич сделал ряд заявлений по ситуации в Косово. Он обвинил Вашингтон и Приштину в том, что они не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово, а также заявил, что 11 декабря стал самым тяжелым днем за все время, пока он находится у власти. При этом он призвал сербов и албанцев к миру.

В то же время госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в Косово приближается к точке невозврата. Он отметил, что причиной такого развития событий стали намерения премьер-министра Косово Альбина Курти уничтожить местных сербов с помощью военизированной полиции.

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Марина Совина
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