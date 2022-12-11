Еще один журналист умер во время чемпионата мира в Катаре

Фотокорреспондент катарского телеканала Al Kass TV Халид аль‑Мисслам умер во время ЧМ-2022

Фотокорреспондент катарского телеканала Al Kass TV Халид аль‑Мисслам умер во время чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает Gulf Times.

Как информирует источник, аль‑Мисслам внезапно скончался 10 декабря во время освещения турнира. Другие подробности произошедшего не оглашаются.

Ранее стало известно о смерти журналиста на чемпионате мира. Американский обозреватель Грант Валь умер в Дохе, освещая четвертьфинал матча между Аргентиной и Нидерландами. 48-летний журналист потерял сознание на Национальном стадионе Лусаил, после чего медики пытались его спасти. Его доставили в больницу, где была зарегистрирована смерть.

Чемпионат мира стартовал в Катаре 20 ноября и продлится до 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции.