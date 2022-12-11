В Госдуме выразили надежду на восстановление отношений России и США

Депутат Журова: США ведут себя в рамках своей пропаганды, но мы надеемся, что это временно

США ведут себя так, как считают нужным в рамках своей пропаганды. Но Россия надеется, что это временно, и надеется на восстановление отношений. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировала на запрет российским дипломатам возложить цветы к могилам летчиков на Аляске со стороны Америки первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Стало известно, что американские власти не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам погибших в годы войны советских летчиков на Аляске. Церемонию планировали провести в минувшую субботу в рамках командировки сотрудников посольства России в США, однако Госдепартамент так и не дал на нее разрешение.

Ранее российским дипломатам и журналистам никогда не отказывали в праве визита.

Мы понимаем, что то, что раньше было разрешено, теперь работает совсем по-другому Светлана Журова депутат Госдумы

«Раньше, наоборот, все гордились тем, что есть такие мемориалы и чтится память. Зачастую наши страны даже делали это совместно. Теперь, к сожалению, какой-то период времени этого не будет. Понятно, что мы будем требовать и говорить об этом, но американцы сегодня будут вести себя так, как считают нужным. А мы все надеемся, что это временно», — сказала Журова.

В июне 2022 года сообщалось, что США запретили прилет российского спецрейса для дипломатов.

