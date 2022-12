В Солнечной системе обнаружили загадочное «призрачное» свечение

The Astronomical Journal: в Солнечной системе нашли неизвестный источник диффузного света

Международная группа астрономов обнаружила загадочное «призрачное» свечение, которое окружает Солнечную систему, однако его точное происхождение пока остается неизвестным. Его удалось найти с помощью вычитания известного межпланетного и межзвездного рассеянного света из внегалактического фона. Полученное значение оказалось больше значения, измеренного по наблюдениям станции New Horizons, находящейся за орбитой Плутона. Результаты исследования опубликованы в журналах в The Astronomical Journal и The Astrophysical Journal Letters.

В рамках проекта SKYSURF ученые проанализировали 249 861 снимок неба, полученный широкоугольными камерами космического телескопа «Хаббл» (HST), чтобы учесть весь свет от таких источников, как планеты, звезды, галактики и пыль. Цель исследования заключалась в измерении внегалактического фонового света (EBL) при исключении из всего рассеянного (диффузного) космического света зодиакального света (ZL) и рассеянного галактического света (DGL).

Зодиакальный свет представляет собой слабое свечение в области зодиакальных созвездий, возникающее из-за рассеяния солнечного света на скоплении частиц пыли, лежащей в плоскости Солнечной системы. Галактический световой фон вызван рассеянным на межзвездных облаках светом звезд Млечного Пути. Большая часть внегалактического фонового света исходит от далеких галактик и активных галактических ядер. EBL является доминирующим фоном во Вселенной после космического микроволнового фона и, считается, что он состоит из коротковолнового ультрафиолетового (0,1 микрометра) и длинноволнового (1000 микрометров) дальнего инфракрасного излучения.

Для ограничения яркости внегалактического фонового света ученые сравнили самые темные изображения HST с теоретическими моделями зодиакального света, а также внесли поправки на DGL с помощью модели излучения диффузной межзвездной среды Млечного Пути. Для снимков, полученных при использовании инфракрасных широкополосных фильтров F125W, F140W и F160W, яркость диффузного фона на длине волны 1,25-1,6 микрометра составила 29, 40 и 29 нановатт на квадратный метр на стерадиан (единица измерения телесного угла) соответственно.

Это верхняя граница яркости внегалактического света, поскольку исследователям не удалось точно определить значение яркости переднего плана. Она также не учитывает такой потенциальный источник рассеянного света, как тусклое, рассеянное, сферическое облако кометной пыли в Солнечной системе. Наблюдение этой пыли в будущем поможет обновить модели зодиакального света, что позволит лучше ограничить EBL.

На существование этой пыли указывает то, что космический аппарат New Horizons, направляющийся в межзвездное пространство, зафиксировал гораздо более слабое диффузное излучением, чем «Хаббл». Таким образом, между Землей и тем местом, где New Horizons проводил измерения, скорее всего существует дополнительный компонент, который не учитывается текущими моделями зодиакального света.