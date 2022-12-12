В США предсказали нефтяному рынку большие проблемы в 2023 году

Bank of America: в 2023 году котировки нефти могут колебаться особенно сильно

Следующий год будет трудным для нефтяного рынка, большие проблемы ожидаются как со спросом, так и с предложением сырья, пишет РБК со ссылкой на прогноз Bank of America.

В 2023 году котировки нефти могут колебаться особенно сильно, считают аналитики из США. На рынке установится неустойчивое равновесие, нарушить которое легко сможет любой крупный игрок, предсказывают в Bank of America. Негативно на отрасль будет влиять и намечающаяся рецессия в мировой экономике.

В следующем году спрос на сырье в мире снизится до 1,55 миллиона баррелей в сутки, сказано в докладе американского банка. Эксперты также считают, что средняя стоимость барреля нефти в 2023 году будет составлять около 100 долларов.

Россия может сократить добычу нефти в ответ на введенный Западом потолок цен на отечественное топливо, заявил ранее президент Владимир Путин. Он добавил, что Россия не станет продавать нефть тем странам, которые ввели ограничение.

Путин напомнил, что у России есть договоренность о планке добычи с ОПЕК+, однако дополнительное сокращение возможно. Окончательных решений по этому вопросу пока нет.